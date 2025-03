Quifinanza.it - App per risparmiare sulla spesa alimentare

L’indice dei prezzi dei beni alimentari continua a salire. Lo scorso febbraio, infatti, ha registrato un +1,6% rispetto a gennaio e dell’8,2% rispetto allo stesso mese del 2024. L’aumento è stato trainato in particolar modo dallo zucchero, che ha registrato un +6,6% a causa delle scarse forniture globali nella stagione 2024/2025, del calo della produzione in India e delle preoccupazioni sul raccolto in Brasile a seguito del caldo secco.Non è però aumentato solo lo zucchero nell’ultimo periodo. Anche i latticini hanno registrato un aumento del 4% che è il più alto da ottobre 2022 così come gli oli vegetali, i cui prezzi sono saliti del 2%. Sono poi saliti anche quelli di esportazione del grano per le scarse forniture interne in Russia.A seguito di tali rincari sono sempre più le persone che cercano delle soluzioni per contenere le spese alimentari.