Perugiatoday.it - Anziano scomparso da due giorni lungo il Tevere, continuano le ricerche

Leggi su Perugiatoday.it

ledi Sergio Saccoccini,martedì mattina da Ponte Felcino.L’uomo è uscito di casa alle 9.30 per andare a lavare l’autovettura in un’attività tra Ponte Felcino e Ponte Valleceppi. Quando i familiari non l’hanno visto tornare hanno lanciato l’allarme. Il cellulare.