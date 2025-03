Ilnapolista.it - Antony: «Pressione? La sentivo nelle favela quando giocavo contro gli spacciatori e avevo paura»

Reduce dalla sfortunata parentesi con il Manchester United,Matheus dos Santos – noto ai più semplicemente come ‘’ – si sta riscattando in modo brillante con la maglia del Betis. Daè atterrato in Spagna, il brasiliano ha giocato sette partite realizzando 2 gol e 2 assist e dando un contributo fondamentale al club nell’approdo ai quarti di finale della Conference League. In vista del derby di domenica tra Betis e Siviglia, l’ex Ajax si è concesso ai microfoni di Dazn per un’intervista tra presente e passato.Leggi anche: Lo United non sa valorizzare i suoi giocatori: lo confermanoe McTominay (Telegraph)«Sono molto, molto, ansioso. La gente dice che una partita molto importante. So che tutte le partite sono molto importanti, masi parla di un derby è diverso», ha esordito il sudamericano.