Ilgiorno.it - Antonio Ingroia, da pm antimafia a legale della moglie di Bellocco: “Resto un simbolo anti-criminalità organizzata”

Milano, 27 marzo 2025 – La capriola, effettivamente, pare decisamente spericolata. Lui, però, giura di non aver cambiato opinione e spiega le motivazioni di aver assunto una difesa – di parte civile – così scomoda, per una figura come la sua. Parliamo di, ex pmparecchio mediatico, oggi passato dall'altra partebarricata, come avvocato. E proprio in queste vesti l’ex leader di Rivoluzione civile, movimento da lui fondato con cui tentò un’effimera avventura politica, rappresenta gli interessidi, il rampollo di ‘ndrangheta protagonista di una rapida scalata ai verticiCurva Nord interista, fino al suo assassinio da parte dell’altro capo ultras Andrea Beretta, nel settembre dell’anno scorso. L’udienza Questa mattina, giovedì 27 marzo,era in aula davalla gup di Milano Rossana Mongiardo, per la maxi-udienza relativa all’inchiesta sulle curve di San Siro.