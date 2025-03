Quotidiano.net - Anticipazioni Amici Serale seconda puntata: eliminato e ospiti

Leggi su Quotidiano.net

Cosa è successo nelladeldi24? Di tutto. Nelladi sabato 29 marzo, registrata giovedì 27 marzo, vedremo guanti di sfida fra concorrenti, ma anche tra i professori, una serie di polemiche e una sola eliminazione. Non avverrà, quindi, come nella primadel, quando a lasciare2025 sono stati due concorrenti: la ballerina Asia e il cantante Vybes. Glidelladeldisono stati il cantautore Tananai, l’attrice comica Barbara Foria. I giudici In questaserata del talent show di Maria De Filippi i tre giudici Cristiano Malgioglio, Elena D’Amario e Amadeus hanno dimostrato di essere ancora un po’ poco amalgamati tra loro, ma le dinamiche iniziano a funzionare. I concorrenti Ad aver cominciato lasono stati tredici concorrenti.