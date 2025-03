Ilrestodelcarlino.it - Antichi pellegrinaggi e nuovi cammini sul treno del trekking

Riparte, insieme alla primavera, il progetto “col”, un’iniziativa che promuove il turismo lento e consapevole. Sabato si terrà la prima camminata, dando ufficialmente il via a un programma che proseguirà fino al 30 novembre. Questa 34ª edizione si presenta con un calendario ricco: 47 escursioni alla scoperta del territorio bolognese, tragià noti e itinerari ancora poco esplorati. Ma non solo: il progetto include anche percorsi nell’imolese e nel modenese. Come sempre, il punto di partenza delle escursioni è raggiungibile esclusivamente ino in autobus. L’iniziativa è coordinata da Territorio turistico Bologna-Modena e dal Club Alpino Italiano. Anche quest’anno l’iscrizione è obbligatoria e i posti sono limitati: ogni escursione potrà accogliere al massimo 40 partecipanti.