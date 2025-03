Notizie.com - Antibiotico rivoluzionario: la Iariocidina, speranza contro i superbatteri. Cos’è e quali malattie può curare

Il mondo medico si trova a vivere un bel colpo di scena, messo a punto un nuovodopo 30 anni con ladi poter affrontare l’-resistenza.Un nuovoper sfidare i batteri più forti al mondo, Preligasco: “Ci vorranno dai 4 ai 6 anni per averlo” (Notizie.com)Sulla rivista Nature è stata pubblicata la scoperta arrivata da un cortile di Hamilton e messa a punto da esperti della McMaster University che hanno visto alla loro guida Gerry Wright. Una novità interessante in un panorama che da anni non trovava delle novità se non dei perfezionamenti della molecola già presente.Wright ha specificato che questa molecola è un peptide che potrebbe andare a sfidare i batteri più resistenti del mondo perché in grado di colpirli in maniera differente in base alla loro composizione.