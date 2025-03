Antiamericano razzista e vendicativo | 125 lettere di reclamo contro lo spettacolo di Kendrick Lamar al Superbowl

Leggi su Open.online

Sono 125, tante sono lediche a quanto pare la Federal Communications Commission avrebbe ricevuto dopo lo show dell’intervallo deldie nelle settimane successive. 10 di queste parrebbero riguardare l’esecuzione del brano dissDrake vincitore di un Grammy, Not Like Us, uno dei brani più ascoltati dell’anno. A questo proposito altri hanno accusato l’autore di GNX di usare il palco più grande del mondo per portare avanti una «vendetta personale»Drake. Qualcun altro ha descritto la coreografia del set come «apparentemente antiamericana». Altri si sono lamentati di vedere solo artisti e ballerini neri sul palco. Perfino Serena Williams, che ha fatto un cameo durante lo show di K. Dot, è stata presa di mira in alcune lamentele per aver fatto il Crip Walk.