Annunciati i vincitori del World Press Photo | c’è anche un’italiana

Sono statidelle singole categorie delle aree geografiche, tra i concorsi di fotogiornalismo e fotografia documentaria più prestigiosi al mondo. Il numero dei premiati è salito a 42, dopo una selezionati tra circa 60 mila immagini, scattate da 3.778 fotografi provenienti da 141 Paesi. Il vincitore delof the Year, scelto tra le foto presentate oggi, verrà comunicato il 17 aprile. We are proud to present the #WPPh2025 Contest winners! Discover the bestjournalism and documentarygraphy from the past year: https://t.co/GMsLdRfmBBTheof the Year & two finalists will be announced on 17 April 2025 at 11.00 CEST pic.twitter.com/t0zzjBlBhI—(@) March 27, 2025Ilè diviso in sei aree geografiche e per ognuna ci sono tre categorieIlè diviso in sei aree geografiche (Africa; Asia Pacifica e Oceania; Europa; America del Nord e Centrale; America del Sud; Asia Occidentale, Centrale e Meridionale) e per ognuna ci sono tre categorie, in base al formato dell’immagine: Singles (fotografie a esposizione singola); Stories (una storia composta da 3-10 foto); Long-Term Projects (progetti a lungo termine su un unico tema, con 24-30).