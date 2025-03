Napolipiu.com - Anguissa rientra a Castel Volturno: dubbi sul Milan e un futuro da scrivere

Leggi su Napolipiu.com

sule unda">L’ultimo are, come spesso accade, sarà Frank. Il centrocampista camerunense è atteso oggi adopo gli impegni con la nazionale: due partite di qualificazione mondiale che lo hanno visto però solo spettatore, prima in tribuna contro eSwatini e poi in panchina contro la Libia.Secondo quanto riportato da Il Mattino,non è ancora al top della condizione dopo l’infortunio muscolare rimediato nel finale di Como, che lo aveva costretto a saltare le sfide contro Inter e Fiorentina. Il suo rientro parziale è avvenuto solo nel finale del match di Venezia, ma la forma è ancora lontana da quella migliore.Lo staff medico del Napoli ha concordato con la federazione camerunense una gestione prudente, e il CT ha evitato di impiegarlo.