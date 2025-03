Terzotemponapoli.com - Anguissa e Olivera tornano a Castel Volturno: Conte valuta l’impiego contro il Milan

Rientri importanti per il Napoli in vista della sfida al Maradona:Il Napoli ritrova due pedine fondamentali. Franke Mathíassono attesi nelle prossime ore al centro sportivo di. I due calciatori, reduci dagli impegni con le rispettive nazionali,agli ordini di Antonioper preparare il big match di domenicail. Una sfida chiave per il cammino degli azzurri in campionato.Preparazione lampo verso il big matchhanno disputato martedì sera le partite con Camerun e Uruguay. Per questo motivo il loro rientro in gruppo avviene solo a ridosso della sfida con i rossoneri., come riportato dal Corriere dello Sport, vuolerli dal vivo prima di prendere decisioni definitive sulla formazione.