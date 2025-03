Vanityfair.it - Angelina Mango torna all'università: «Oggi vado a fare un esame»

Leggi su Vanityfair.it

La cantante, che da mesi è lontana dalle scene per un problema alla voce, ma anche per la necessità di fermarsi e ritrovare sé stessa, ha pubblicato un video su TikTok in cui fa sapere che ha ripreso gli studi all'di Bologna