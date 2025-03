Bergamonews.it - Anfitrione, Antonio Albanese, libri e cineforum: cosa fare stasera a Bergamo e provincia

” al Teatro Sociale, la replica dello spettacolo “Personaggi” conal Teatro Donizetti, incontri con gli autori e presentazioni die altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di giovedì 27 marzo.Ecco gli appuntamenti.Oggi alle 17.30 alla Sala Mimmo Boninelli della Biblioteca Tiraboschi, a, si terrà il reading “Partigiane. La guerra non ha il volto di donna”, con Federica Molteni.L’iniziativa rientra nel programma della rassegna “D(i)ritti in biblioteca”.alle 18 alla Sala Galmozzi, a, l’autrice Antonella Moscati, finalista della 41esima edizione del Premio Nazionale di Narrativa, presenterà il suo libro “Patologie” in dialogo con Carlo Dignola.alle 20.30 al Teatro Donizetti, a, sarà protagonistacon la replica dello spettacolo “Personaggi”, che lo ha visto sul palcoscenico cittadino anche nella serata di ieri, mercoledì 26 marzo.