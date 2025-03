Lettera43.it - Andrew Tate accusato di aggressione e molestie dalla fidanzata Bri Stern

è statodie violenzaBri, conosciuta a giugno 2024 in Romania. La modella ha denunciato alla polizia di Beverly Hills l’ex kickboxer e influencer, affermando che avrebbe tentato di strangolarla durante un rapporto sessuale l’11 marzo scorso, tanto da farle perdere i sensi ignorando le sue suppliche di fermarsi. Il tabloid americano Tmz, che per primo ha riportato la notizia, conferma di aver ottenuto fotografie che testimoniano i segni della violenza sul volto die alcune chat fra i due in cuifa chiari riferimenti alle percosse contro di lei. «Devi essere colpita, perché te lo meriti», si legge fra i messaggi. E ancora: «Se un giorno dovessi tradirmi, te ne pentirai. Sono serio». La modella avrebbe infatti atteso che il fidanzato partisse per la Romania, dove èassieme al fratello di tratta di esseri umani, per denunciarlo.