Lanazione.it - Andrea Tofanelli nominato direttore artistico al Teatro Niccolini di Firenze

Il trombettista(nella foto) è stato chiamato daldi, ilpiù antico della città, comeper la nuova rassegna musicale “in jazz al”, come responsabile della nuova formazioneAll Star Jazz Band e comeper la programmazione dei concerti. Una bella sorpresa nata dalla recente collaborazione del trombettista col maestro canadese Hershey Felder, da annidel, in una produzione delche ha vistoesibirsi col concertista canadese Jens Lindemann. Un’ulteriore prova della continua crescita e affermazione del trombettista torrellaghese, da decenni ormai lanciato a livelli di successo nazionale e internazionale con incarichi di maggior lustro e responsabilità tra i quali la recente chiamata alla Recording Academy di Los Angeles come membro votante nella giuria dei prestigiosi Grammy Awards.