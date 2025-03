Lettera43.it - Andrea Pietro Faltracco è il nuovo amministratore delegato del Gruppo Athesis

Leggi su Lettera43.it

Il cda della Societàspa, holding deleditoriale, che unisce quattro quotidiani (L’Arena, Il Giornale di Vicenza, Bresciaoggi e Gazzetta di Mantova) e tre emittenti radio e tivù (Radio Verona, Telearena, Telemantova), così come la casa editrice Neri Pozza, ha deciso all’unanimità la nomina ufficiale delconfermando l’incarico ad, che già ricopriva la carica ad interim dall’inizio del 2024.Chi èad delha iniziato la sua carriera lavorativa come consulente, per poi approdare a Gardaland come vicedirettore amministrativo, seguendo il passaggio di proprietà dalle famiglie storiche a Investindustrial/Aletti prima e a Merlin Entertainments poi. Nel 2009 è entrato successivamente nelcome direttore finanziario, seguendo le principali operazioni straordinarie e assumendo la responsabilità operativa della casa editrice Neri Pozza.