Andrea Cappa nominato direttore generale di Confetra

Dall’1° aprilesarà il nuovodi. Classe 1970,non avrà bisogno di acclimatarsi avendo maturato una lunga esperienza all’interno del sistema come segretariodell’Associazione lombarda (Alsea) e della Federazione degli agenti aerei (Anama). “Il compito che mi attende non sarà facile – ha dichiarato– ma per fortuna posso contare non solo su una squadra altamente competitiva e qualificata, ma soprattutto su un patrimonio di tradizioni, di idee e di valori che da sempre contraddistinguono la nostra Confederazione facendone la principale interlocutrice del settore del trasporto, della logistica e delle spedizioni col mondo istituzionale e sindacale. Le imprese che fanno capo alla– continua– non chiedono sussidi a pioggia, ma certezze di regole e snellimenti operativi per competere ad armi pari sul mercato globale.