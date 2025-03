Lopinionista.it - Ande Peruviane, le Montagne Arcobaleno di Palccoyo

Leggi su Lopinionista.it

Cordillera Arcoíris de, comunidad de. Tour Nuevas Rutas Cusco –©Enrique Nordt PromperùAlla scoperta di un angolo incontaminato della Regione di Cusco, dove natura e tradizioni si fondono in un’esperienza autentica e sostenibileNel cuore della Regione di Cusco, ledisvelano un paesaggio unico, dove natura incontaminata e cultura andina si fondono in un’esperienza autentica. Perfetta per chi desidera esplorare lelontano dalle rotte più battute,è un viaggio nella bellezza più pura e intatta della cordigliera. Questeregalano la tranquillità di un luogo incontaminato, dove il turismo responsabile e il rispetto per l’ambiente sono al cuore dell’esperienza. Qui, la serenità dei paesaggi andini offre un’immersione totale nella natura, lontano dalle folle.