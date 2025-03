Ancora spray al peperoncino in scuola a Modena, tre alunni intossicati

Leggi su Orizzontescuola.it

Per la terza volta in pochi giorni, un istituto scolastico diè stato colpito da un nuovo episodio dial, con conseguente intossicazione di studenti. La sostanza urticante è stata nebulizzata in un’aula del piano seminterrato, causando malori ad almeno tre ragazzi, che hanno manifestato sintomi come bruciore agli occhi e difficoltà respiratorie.L'articoloalin, tre