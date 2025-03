Ancora pitbull in giro per Focene | di chi sono?

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 27 marzo 2025 –cani sciolti, da soli per strada, e residenti sempre più preoccupati: duestati avvistati questa mattina per le vie die segnalati sui social con foto e video. Secondo quanto si apprende sembrerebbe che uno dei due sia stato recuperato e trasferito al canile. Purtroppo non è la prima volta che questo accade:molteplici i cani che girano liberamente, spesso perché scappati dalle abitazioni, generando preoccupazione fra i residenti, soprattutto dopo alcune aggressioni avvenute ai danni di cani, gatti e persone. “Non possiamo rimanere chiusi in casa” era la paura che accumunava un po’ tutti.Recente è l’episodio che riguarda altri dueche, dopo verifiche da parte del Comune, della ASL e della Polizia localestati ritenuti i responsabili delle aggressioni tolti ai proprietari e trasferiti al Canile della Muratella per essere sottoposti una valutazione comportamentale sulle loro condizioni psicologiche e fisiche: “Un processo necessario per determinare la loro idoneità a essere reinseriti in un contesto sociale sicuro, sia per gli animali stessi che per la comunità”, aveva dichiarato il Comandante di Polizia Locale, Daniela Carola.