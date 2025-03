Ilfattoquotidiano.it - Ancora maltempo sulle regioni italiane: piogge intense con rischio alluvione al Centro e al Sud

Una nuova situazione di allerta meteo sta per colpire le. Ad informare sullo stato meteorologico del momento è Lorenzo Tedici, meteorologo de IlMeteo.it. I bollettini ufficiali emessi dal Dipartimento della Protezione Civile stanno monitorando il potenzialea causa dellee persistenti che si abbatteranno su alcunedella penisola nelle prossime ore. Già è scattata l’allerta per alcune: per oggi, 27 marzo, l’allerta arancione è stata prevista per Calabria e alcuni settori di Marche e Abruzzo. In Abruzzo l’allerta è peridraulico, mentre nelle Marche ilè idraulico e idrogeologico. Gialla invece per Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Sicilia e alcuni settori di Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo.Le perturbazioni, sospinte da un ciclone rinforzatosi sul Mar Adriatico meridionale, arriverà fino a Romagna e Sicilia con un raggio d’azione molto vasto, associato a fenomeni violenti e a nubifragi, specie tra Marche, Abruzzo e Molise, causati dal vento di Bora in rinforzo su alto e medio Adriatico, dalle correnti meridionali prevalenti sull’estremo Sud ionico e il flusso caldo ed umido dal Nord Africa.