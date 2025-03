Ilrestodelcarlino.it - Ancora maltempo nelle Marche, nuova allerta: le previsioni meteo

Ancona, 27 marzo 2025 –. La Protezione civile ha diramato l’gialla, sul fronte idrogeologico, per la giornata di domani 28 marzo in tutta la regione, da nord a sud. L’è anche idraulica, sempre gialla, per le aree interne, collinari e costiere centrali e per le aree interne, collinari e costiere meridionali, ovvero per le province di Macerata, Ascoli Piceno, Fermo e parte dell’Anconetano. Criticità valanghe sui Monti Sibillini Est e Laga Marchigiana. L’Il bollettino Ledi sabato 29 marzo Che tempo farà domenica 20 marzo? LeL’“Per la giornata di domani (venerdì) permarranno precipitazioni deboli e diffuse, in particolarezone di5 e 6 (ovvero la parte meridionale delle, ndr) – si legge nell’- con una tregua dei fenomeniore centrali nel settore centro settentrionale e una generale ripresa nel pomeriggio con intensità ed accumuli deboli”.