Romatoday.it - Anche il governo Meloni promette e non mantiene. Il pedaggio sul tronchetto dell'A24 non sarà abolito

Leggi su Romatoday.it

“Le misure di sconto, in ogni caso, non possono configurarsi come esenzione totale delper una predefinita sezione autostradale”. Finiscono così le speranze dei cittadini di Ponte di Nona, Lunghezza e Settecamini di non pagare più ildel’A24 di Roma. A mettere.