Serieanews.com - Ancelotti nome a sorpresa: sarà lui il prossimo allenatore

Leggi su Serieanews.com

Carlotorna protagonista: lo vogliono in panchina, ma c’è un rilancio a. Il protagonista inatteso di questa estate potrebbe essere proprio luilui il– serieanews.comNon è unda fantamercato. Anzi, è forse il più concreto di tutti. Eppure fa effetto dirlo: Carlopotrebbe davvero tornare in Serie A. È una suggestione che circola da settimane, ma che ora comincia a prendere corpo. Perché sia la Roma che il Milan stanno valutando l’opzione in maniera molto più seria di quanto si voglia far credere.A Trigoria l’idea è affascinante. Il club giallorosso è in cerca di una figura carismatica e stabile, capace di portare serenità ma anche ambizione in un ambiente che vive spesso sull’onda dell’emotività. I Friedkin sanno bene che affidarsi a un tecnico vincente e rispettato comesignificherebbe rilanciare il progetto tecnico con una credibilità da capogiro.