Amsterdam attacco con coltello in Piazza Dam | 5 feriti arrestato l’aggressore – Il video

Cinque persone sono rimaste ferite in un accoltellamento avvenuto nei pressi diDam, la principaledi. Le forze dell'ordine hanno isolato la zona e fermato un sospettato. Secondo quanto riferito dalla polizia, al momento non sono note le cause dell'aggressione né il movente. Un elicottero medico è atterrato nella, dove si trova anche il Palazzo Reale, per fornire i primi soccorsi ai. L'emittente locale AT5 ha riportato che la sindaca di, Femke Halsema, ha lasciato il consiglio comunale in corso per seguire da vicino gli sviluppi della situazione.