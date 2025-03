Lettera43.it - Amsterdam, accoltellamento in Piazza Dam: cinque feriti, fermato un sospettato

Pomeriggio di paura in pieno centro ad. Nei pressi diDam, un uomo ha accoltellatopassanti, rimasti. A riportarlo è stato il quotidiano De Telegraaf. La polizia olandese, accorsa sul posto, haune sta indagando per chiarire i motivi dell’aggressione. Un portavoce delle autorità ha inizialmente afdi aver ricevuto una segnalazione per rapina. Intanto l’area è stata chiusa e non sono state diffuse altre informazioni, nemmeno sulle condizioni in cui versano i. Tra i mezzi di soccorso arrivati inDam anche un elicottero, come testimoniato dai numerosi video pubblicati dai passanti su X.Here we go again.Someone just stabbed 5 people on the Dam Square –’s main square.According to eyewitnesses an elderly woman and a young girl were stabbed in the back.