Amsterdam accoltellamento in piazza Dam Cinque feriti fermato l’aggressore

Momenti di tensione ad, dove almenopersone sono rimaste ferite in un violentoavvenuto nei pressi diDam, nel cuore della città. Secondo quanto riportato dalla polizia locale e dal quotidiano De Telegraaf, un sospettato è stato arrestato, ma le dinamiche dell’aggressione restano ancora poco chiare.Indagini in corso: si ipotizza una rapinaLe autorità hanno immediatamente avviato un’indagine per ricostruire i fatti e capire il movente dell’attacco. Al momento, non sono ancora noti i motivi dell’aggressione, ma un portavoce della polizia ha conche gli agenti erano intervenuti in seguito a una segnalazione di rapina.L’episodio ha suscitato grande preoccupazione tra residenti e turisti, considerando cheDam è una delle zone più frequentate della capitale olandese.