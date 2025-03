Ilfattoquotidiano.it - Amsterdam, accoltellamento in piazza Dam: 5 feriti, fermato un sospettato

Almeno cinque sarebbero le persone accoltellate nei pressi dellaprincipale del centro dioggi, giovedì 27 marzo, intorno alle 15.30. A riferirlo è la polizia, che ha stretto un cordone attorno all’area in cui è avvenuto il fatto, la popolareDam. “Al momento non abbiamo informazioni sulla causa o sul movente dell’”, riportano gli agenti che però sono riusciti a fermare un. Un portavoce della polizia citato dal Telegraaf nederlandese ha informato che gli agenti sarebbero intervenuti sul posto a seguito di una rapina. Non è chiaro però se la rapina e l’siano collegati.La polizia ha isolato l’area favorendo l’intervento dei soccorritori e dell’elicottero medico, atterrato nellasede del Palazzo Reale. Gli agenti hanno chiesto a chiunque abbia immagini dell’attacco di consegnarle, esortando la cittadinanza ad evitare la zona, che è stata transennata.