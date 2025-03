Tvpertutti.it - Amici Serale anticipazioni 29 marzo 2025: un solo eliminato, Daniele non si esibisce

spoiler, seconda puntata del: gli ospiti e Maria De Filippi presa in giroTutto è pronto per la seconda puntata deldiin onda sabato 29. Nella giornata odierna si è svolta una nuova registrazione; non sono mancati gli ospiti e i colpi di scena. Inoltre, in questo appuntamento ci saràun'eliminazione. Ospite Tananai al: il cantante ha presentato il nuovo brano dal titolo Alibi. In studio anche Barbara Foria che ha fatto delle battute rivolte a Maria De Filippi sul consumo eccessivo di caramelle.Dal punto di vista degli ascolti TV, ilquest'anno ha debuttato al 27,8% di share e 4.019.000 spettatori. In valori unici, ha fatto meglio rispetto allo scorso anno e ha superato la ventiduesima edizione.news, puntata deldel 29: sfide e duelliLa puntata deldi24 di sabato 29con l'agguerrita sfida che vede Anna Pettinelli e Debora Lettieri contro Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo.