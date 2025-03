Anticipazionitv.it - Amici: quanto guadagna Amadeus come giudice del Serale

Leggi su Anticipazionitv.it

, uno dei volti più amati della televisione italiana, èdeldi2025. Una svolta importante per il conduttore che, dopo aver detto addio alla Rai e firmato con Canale Nove, approda nel programma cult di Maria De Filippi. Maguadagnerà per questa inedita partecipazione? Scopriamo tutte le cifre, confrontandole con i suoi storici compensi Rai e con quelli degli altri giudici del talent show.Il debutto diadLa presenza diad2025 ha sorpreso pubblico e addetti ai lavori. Dopo aver chiuso l’epopea sanremese con cinque Festival consecutivi, il conduttore ravennate è pronto a mostrare una nuova sfaccettatura del suo talento. Maria De Filippi ha voluto fortementetra i giudici del, un ruolo inedito che gli permetterà di mettersi in gioco nel panorama dei talent show musicali e televisivi.