Amici La Nuova Vita di Emma Muscat | La Lieta Notizia!

lascia tutti senza parole con unache cambia tutto: diventerà mamma. Ecco che cosa ha raccontato!Unamelodia sta per nascere nelladi, e questa volta non si tratta di una canzone. La giovane artista, ex allieva di, ha rivelato con emozione di aspettare il suo primo figlio. Unainaspettata che ha lasciato i fan senza parole, soprattutto perchéaveva mantenuto il massimo riserbo fino ad ora.Per chi la ricorda dai tempi di17,è la talentuosa cantante maltese che ha sfiorato la finale nell’edizione vinta da Irama. Dentro la scuola, aveva vissuto anche una storia d’amore molto chiacchierata con Biondo, ma da allora la suaè completamente cambiata. Oggi è una donna riservata, concentrata sulla sua carriera e sulla sua serenità.