Superguidatv.it - Amici di Maria De Filippi, anticipazioni seconda puntata Serale del 29 marzo: ospiti ed eliminati | SPOILER

Leggi su Superguidatv.it

Due ragazzi sono già stati: Asia e Vybes. Cosa accadrà nelladeldidiDe. Ecco leper lache andrà in onda sabato 292025? Da quanto accaduto nella registrazione odierna possiamo svelarvi in anteprima cosa vedremo in tv e i nomi deglidellaserata del talent. Chi dovrà abbandonare il sogno di proseguire la fase del? Cosa accadrà tra i prof e qualiinterverranno in studio?diDedel 29: gliQuali saranno glidelladeldidiDe? Potremmo fare varie ipotesi, ma è meglio evitare. Ecco cosa ci hanno riferito le nostre talpe. In studio vedremo:musicali:comici:giudici: Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario.