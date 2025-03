Anticipazionitv.it - Amici, anticipazioni seconda puntata serale: chi è stato eliminato e gli ospiti

Leggi su Anticipazionitv.it

Ildi24 ha preso il via sabato 22 marzo 2025. Il 27 Marzo si è tenuta la registrazione della, che andrà in onda il 29 marzo 2025 in prima serata su Canale 5. Ecco alcune, inclusi glispeciali e gli allievi a rischio eliminazione. Teniamo a precisarvi che solo un ragazzo per il momento ha lasciato definitivamente la scuola di Maria De Filippi: scopriamo chi è., registrazione 27 Marzo 2025:speciali della serataSecondo lefornite da SuperGuidaTV, ladelvedrà la partecipazione del cantante Tananai e della comica Barbara Foria comespeciali. La loro presenza promette di arricchire la serata con momenti di musica e intrattenimento.anticipaizoni,del 29 Marzo 2025: ballottaggio tra Chiamamifaro, Raffaella e Luk3Durante la, gli allievi Chiamamifaro, Raffaella e Luk3 sono finiti al ballottaggio.