Biccy.it - Amici 24: le anticipazioni dettagliate della seconda puntata di sabato 29 marzo

Lediche andrà in onda29sono state divulgate e dopo aver scoperto chi sono i due allievi a rischio eliminazione, ecco qua un recap dettagliato di ciò che è successo durante le sfide. Insomma, ledi SuperGuidaTv.: prima mancheLa prima sfida si è aperta con un acceso duello tra le squadre Petti-Letti e CuccaLO. Ecco le esibizioni e i risultati:Luk3 vs Nicolò ? Vince Nicolò.SenzaCri (con Woman in Love) vs Raffaella ? Vince SenzaCri.Guanto di sfida tra TrigNO e Luk3, con il brano Prisencolinensinainciusol di Adriano Celentano ? Vince TrigNO. Durante l’esibizione, Luk3 ha regalato un fiore ad Anna Pettinelli.Alla finesfida, la vittoria è andata alla squadra di Anna Pettinelli e Deborah Lettieri, mentre i CuccaLO sono finiti a rischio eliminazione.