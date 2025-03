Movieplayer.it - Amici 24, fa discutere il guanto di sfida di Deborah Lettieri ad Alessia: "Tocca le mie debolezze"

Nel corso del daytime di24 in onda il 26 marzo,riceve la notizia di undida parte da parte die la ballerina viene travolta dai dubbi e dalle paure. Tensione alle stelle tra gli allievi di24 che si stanno per preparare alla seconda puntata del serale, in onda sabato 29 marzo su Canale 5. Ed è proprio durante il daytime del 26 marzo che si nota quanto sia diventata seria la. Difatti, undilanciato daverso- che è allieva della Maestra Celentano - crea un po' di malumori e apre vecchie ferite che, da parte della ballerina, non si sono mai del tutto risanate. Le paure didopo ildi: cosa è successo nel daytime di .