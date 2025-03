Biccy.it - Amici 24, anticipazioni seconda puntata: chi non si è mai esibito e chi ha vinto 10 mila euro

Ladel serale di24 è stata ricca di colpi di scena e dopo aver letto ledettagliate delle sfide, in questo articolo vi riporto un po’ di curiosità raccontate come sempre da SuperGuidaTv.Nel corso delle tre manches, sono scesi in pista tre volte il team Petti-Letti, due volte il team Zerbi-Celentano e una sola volta il team Cucca-Lo e, nonostante le molte esibizioni, un allievo non è mai stato chiamato ad esibirsi: si tratta di Daniele Doria di Alessandra Celentano. Al contrario, Luk3 fra sfide e ballottaggi si èquattro volte cantando Valentine, Volevo Essere Un Duro, Baila Morena e Ti Amo, quest’ultima cantata rivolgendosi ad Alessia.24,: chi non si è maie chi ha10TrigNO ha cantato due volte e durante l’esibizione sulle note di La Flaca ha ballato al suo fianco Francesca Tocca.