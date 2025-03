Linkiesta.it - Amare la buona cucina, nonostante intolleranze e allergie

Spesso le informazioni sui problemi di salute derivanti dall’ingerimento di determinati alimenti sono carenti o male interpretate da parte di chi non li vive in prima persona, mentre chi ne è protagonista a volte si trova costretto ai margini di un’offerta gastronomica che appare invece smisurata per “gli altri”. Noi di Gastronomika abbiamo occhi e orecchie per tutti, e abbiamo dedicato il nostro articolo collettivo mensile a chiunque sia interessato al mondo dellealimentari.Un po’ di norme e informazioni utili, di Daniela GuaitiAvete mai notato nei ristoranti, nelle gastronomie o nelle rosticcerie che sul menu è riportata l’indicazione degli allergeni? In base alla legislazione Ue, i prodotti allergenici e le sostanze la cui presenza negli alimenti deve essere indicata in etichetta sono i seguenti: i cereali contenenti glutine, latte, uova, noci, arachidi, soia, pesce, crostacei, molluschi, sedano, lupino, sesamo, senape e solfiti.