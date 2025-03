Ilnapolista.it - Altro che pasta in bianco e bresaola, ecco cosa mangia davvero un giocatore di Premier (Telegraph)

Vi siete mai chiesti cosa mangia un giocatore di calcio professionista durante la settimana? Dimenticatevi la pasta al pomodoro e la bresaola. Le squadre di calcio ormai sono delle comunità senza confini geografici, iper-specializzate. E la cucina segue i dettami della scienza dell'alimentazione sportiva, coniugati però su una molteplicità di gusti multietnici. Il Telegraph ha chiesto allo chef del Brighton, Will Carvalho. Ciò che segue è l'inventario di pietanze a disposizione di un calciatore di Premier League, non esaustivo. Colazione per cominciare: uova in camicia o strapazzate, funghi ostrica con prezzemolo, pomodori grigliati o arrostiti, spinaci al vapore, fagioli al forno e pomodori prugna con pesto verde e mozzarella, pancake americani, energy balls con datteri e vaniglia o lampone e miele, varie di opzioni di porridge.