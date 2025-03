Iltempo.it - Altro buco nella sicurezza dei vertici Usa: i dati privati finiscono sul dark web

personali di alti funzionari dell'amministrazione Trump, tra cui il consigliere per lanazionale Mike Waltz, la direttrice dell'intelligence nazionale Tulsi Gabbard e il segretario alla Difesa Pete Hegseth, sono facilmente reperibili online. A rivelarlo è un'inchiesta di Der Spiegel, secondo cui numeri di cellulare, indirizzi email e persino alcune password sarebbero stati trovati attraverso motori di ricerca commerciali e database dihackerati. Molti di questi contatti risultano ancora attivi e associati a profili su WhatsApp, Signal e LinkedIn. La scoperta è particolarmente preoccupante perché potrebbe aver facilitato l'accesso di agenti stranieri a conversazioni riservate. Secondo The Atlantic, Waltz, Gabbard e Hegseth avrebbero discusso in una chat su Signal di un attacco contro la milizia Houthi in Yemen, condividendo informazioni di intelligence e piani operativi.