Ilfattoquotidiano.it - Altri arresti (senza accuse) di studenti pro Palestina negli Stati Uniti. Rubio: “Tolto il visto a 300 squilibrati”

diattivisti pro-. Gli agenti per l’immigrazione hanno trattenuto una studentessa universitaria turca di nome Rumeysa Ozturk, alunna della Tufts University. L’arresto è avvenuto a Somerville, in Massachusetts. Al momento non sono state specificati i motivi dell’arresto e la studentessa ha presentato una mozione chiedendo alle autorità di dimostrare i motivi legittimi per la sua detenzione. Un giudice ha per ora emesso una pronuncia che impedisce agli agenti di espellerla dal Massachusetts.La ragazza è stata co-autrice di un articolo sul giornale universitario The Tufts Daily a marzo 2024 in cui criticava la gestione da parte del college della rabbia degliper la guerra di Israele a Gaza. Secondo il giornale, Ozturk è una dottoranda presso il Dipartimento di studi sull’infanzia e sviluppo umano Eliot-Pearson.