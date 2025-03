Quotidiano.net - Altri 3000 soldati e droni per attacchi suicidi, così la Corea del Nord aiuta l’alleato Putin

Roma, 27 marzo 2025 – Mentre l’Europa è impegnata nel ‘vertice dei volenterosi’ e auspica un cessate il fuoco, ladelnon è dello stesso avviso. Fervida sostenitrice della Federazione Russa dall’inizio della guerra, la cooperazione tra Mosca e Pyongyang sembra proseguire. E più forte che mai. Secondo le stime, sononi mandati al fronte a combattere in Ucraina da inizio anno, in cambio di carbone, cibo e medicinali. Orasi prepara alla visita di Kim Jong-Un, mentre ladelpresenta il suo nuovo aereo di spionaggio e i “per”. Kim Jong Un e Sergei Shoigu, l'ex Ministro della difesa della Federazione Russa (Afp photo/Kcna via Kns) Gli aiuti militarini “Si pensa che tra gennaio e febbraio siano state inviatetruppe aggiuntive come rinforzi” ha annunciato il Joint Chiefs of Staff (Jcs) delladel Sud.