Superguidatv.it - Alteria torna con l’album “Nel Fiore dei tuoi Danni”: “Cantare in italiano mi piace molto di più” – Intervista

Lo scorso 21 marzo, è uscito “NELDEI”, il nuovo album di inediti di, popolare speaker e VJ radiofonica checon il sua quarto disco, il terso in, tra il rock più abrasivo e le ballad più introverse. Le due anime si fondono alternandosi nella scaletta del disco: momenti più tirati si alternano a brani più rarefatti. Sempre con testi di vita quotidiana dovemette a nudo le sue fragilità con la sua splendida voce. La produzione artistica del disco è curata da Max Zanotti (Deasonika, Casablanca, The Elephant Man), che farà parte della super band che accompagneràsul palco. Una formazione pronta a scuotere l’Italia con un tour memorabile, carico di vibrazioni che resteranno addosso. In contemporanea all’uscita del, è disponibile il nuovo singolo “PIXIES”, un’esplosione rock che racconta l’amore di una coppia in fuga, respinta da un mondo che non li accetta.