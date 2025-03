Lanazione.it - Alluvione in Mugello: Sindaci in Allerta per Frane e Emergenza Nazionale

di Francesco Ingardia La sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati è tinta di giallo. Un filotto didelindossa il giubbotto della Protezione Civile. La tenuta da ’battaglia’ è giustificata dalla situazione drammatica di un pezzo di Toscana ferito dall’e dallo sciame diche ha squassato strade e ferrovie. Il governatore Giani ha chiamato a rapporto gli amministratori per concertare con Anas, Autostrade e Rfi la strategia per risalire la china. Seguendo una logica del doppio binario. Il primo è dietro l’angolo: una variazione di bilancio da parte della Regione previsto lunedì con delibera di giunta "fino a 8 milioni" in grado di sbloccare "entro la fine dell’estate" ristori da 3mila per famiglie e imprese. La ripartizione sarà quella di due terzi e un terzo.