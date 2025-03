Quotidiano.net - Allerta meteo al Centrosud, 48 ore di maltempo. “Massima attenzione sulle regioni del medio Adriatico e al Sud”

Roma, 27 marzo 2025 - Una nuovaè in vigore al, con 48 ore dipreviste in alcunea causa delle piogge intense e persistenti delle ultime ore. Lorenzo Tedici,rologo del sito iL.it, suggerisce "dele localmente al Sud a causa della persistenza del". "Un giovedì nero con potenziale rischio alluvionale da monitorare con i bollettini ufficiali diemessi dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale", sottolinea. "Un ciclone si è rinforzato sul Marmeridionale e spinge perturbazioni fino alla Romagna e alla Sicilia - afferma Tedici - Il suo raggio di azione è molto vasto e, soprattutto, associato a fenomeni violenti e continuistesse zone. Nelle prossime ore il vento di Bora in rinforzo su alto e, le correnti meridionali prevalenti sull'estremo Sud ionico e il flusso caldo ed umido dal Nord Africa saranno le cause di nubifragi possibili specie tra Marche, Abruzzo e Molise".