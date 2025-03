Allarme rosso | nel mondo attualmente si vive alla giornata i governi per primi

Leggi su Ildenaro.it

Da qualche giorno vengono diffusi, sotto tono seppur numerosi, messaggi portatori di ansia. Il loro contenuto tipo, con un briciolo di iniziativa, può essere letto la prima volta con un certo animo e riletto a stretto giro con un altro, molto più puntuale, diverso se lo si interpreta con realismo e obiettività. Il fatto si riferisce ai vari segnali – dello stesso genere di quelli fatti dagli Indiani d’America per comunicare le decisioni prese dalle tribù di appartenenza – il più delle volte per ufficializzare il proposito di far guerra. Nella situazione attuale, in Italia come in buona parte del resto del, viaggiano notizie, indirizzate soprattuttopopolazione civile, su come comportarsi durante la guerra. È evidente che il messaggio che ricevono i destinatari é che, allo stato attuale, la guerra in generale non è un evento da restringere in un periodo ipotetico di terzo tipo, quanto una realtà ferma sull’uscio di Casa, in attesa che un qualsiasi accidente- non un incidente, n.