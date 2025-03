Tpi.it - Algeria: lo scrittore Boualem Sansal condannato a cinque anni di carcere

Lofranco-algerino, inindal novembre scorso, è statooggi dal tribunale penale di Dar El Beida, nei pressi della capitale Algeri, a scontaredi reclusione e a pagare una multa di 500 mila dinari (circa 3.500 euro) per aver “attentato all’integrità territoriale” del Paese sostenendo una tesi storiografica in un’intervista a un giornale di estrema destra francese.L’80enne, affetto da un cancro, era presente oggi in aula alla lettura del verdetto, che gli ha comminato solo la metà della pena richiesta la scorsa settimana dalla Procura della Repubblica algerina, apparendo, secondo un corrispondente dell’agenzia di stampa francese Afp, “con i capelli rasati (come previsto per tutti i detenuti), con una giacca verde, senza manette e apparentemente in buone condizioni di salute”.