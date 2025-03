Oasport.it - Alexander Zverev spiega la situazione: “Devo pensare al mio tennis e non agli altri”

Un’altra amara sconfitta per. Il tedesco, uscito di scena all’esordio a Indian Wells, è stato fermato dal francese Arthur Fils negli ottavi di finale del Masters1000 di Miami, concludendo così la propria esperienza nel Sunshine Double. Le ambizioni del teutonico erano molto diverse, anche nell’ottica di insidiare il primato nella classifica mondiale di Jannik Sinner, fermo tre mesi per la sospensione dovuta alla vicenda “Clostebol”.è stato battuto, pur essendosi trovato in unadi vantaggio più volte: avanti di un set e di un break nella frazione decisiva. “Ultimamente ho perso diverse partite in cui mi sentivo come se non avessi il controllo. È accaduto qualcosa di simile in questo match, quindiconcentrarmi su me stesso più che su qualsiasi altra cosa“, hato il teutonico.