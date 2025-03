Oasport.it - Alex Vinatzer senza peli sulla lingua: “Servono dei cambiamenti, anche in Federazione. Lavoriamo per vincere insieme”

Leggi su Oasport.it

Niente punti pernello slalom speciale di Sun Valley, che ha chiuso la stagione 2024-2025 della Coppa del Mondo di sci alpino maschile: l’azzurro ha chiuso 17° nella gara in Idaho (USA), valida per le Finali, dove solo i primi 15 ne hanno guadagnati per la classifica.La gara odierna è stata vinta dal norvegese Timon Haugan, primo in 1’43?61, davanti al transalpino Clement Noel, battuto per soli 0?03, ed all’austriaco Fabio Gstrein, terzo a 0?37. Il norvegese Henrik Kristoffersen, quarto, ha vinto la Coppa di specialità.era ancora dolorante alla tibia destra, ma a fine gara non le ha mandate a dire: “Ci sono tante cose da migliorare, però è stata una stagione molto dura. Bellissimi il podio a Kitzbuehel e la medaglia dei Mondiali. Prima un infortunio alla tibia sinistra e poi a quella destra, non è stato facile arrivare fino in fondo.