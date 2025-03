Terzotemponapoli.com - Alessandro Calori: “Perugia Juve, Moggi fece questo”

Leggi su Terzotemponapoli.com

: “”“Guardiola potrebbe allenare in futuroclub italiano. I miei modelli sono Gasperini e Sarri per due motivi”.è noto per il gol allantus che nel 2000 consegnò lo scudetto alla Lazio. Su La Gazzetta dello Sport si racconta andando ben oltre quel giorno diALLA FINE DI– “Mi guardò senza dire una parola”IL BRESCIA DI BAGGIO, GUARDIOLA E PIRLO – “Seguii Mazzone. C’erano anche Toni, Hubner e Tare, Petruzzi, Bachini, Bisoli e i Filippini. Un Brescia straordinario”.BAGGIO – “Mazzone in ritiro: “Lui è Baggio e viene prima di tutti”. Un giorno il povero Vittorio Mero (il difensore scomparso a 27 anni in un incidente, ndr) porta il suo cane al campo e Mazzone sbrocca perché ha paura dei cani.