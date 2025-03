Oasport.it - Alessandra Bonora pronta per migliorarsi anche all’aperto dopo l’ottimo euroindoor

Leggi su Oasport.it

Per l’appuntamento del giovedì di Sprint Zone ospiteLa 24enne velocista bresciana ha deciso all’inizio della preparazione per la nuova stagione agonistica, di cambiare metodo di lavoro trasferendosi in Brianza dalla sua città, per allenarsi nel gruppo di coach Alessandro Simonelli a Giussano in provincia di Monza, nell’ottica di trovare sempre nuovi stimoli edcon la possibilità di confrontarsi quotidianamente con atleti e atlete di notevole spessore tecnico come lei. La sua stagione invernale è stata certamente di buon auspicio con l’esperienza estremamente positiva della partecipazione nei 400 metri aglidi Apledoor dove, pur eliminata in batteria, ha stabilito il proprio personale al coperto di 52”40, a soli 20 centesimi da quello, con ottime prospettive quindi per le gare outdoor e vari obiettivi, tra cui su tutti quello di conquistare un posto nelle staffette 4×400, madi puntare alla partecipazione in gara individuale nel giro di pista dei campionati del mondo di Tokyo a settembre.